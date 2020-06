आम तौर पर सामने चीता, तेंदुआ और शेर आ जाए तो किसी के भी डर से होश उड़ जाएं। पर एक इंसान के साथ तीन चीते सो रहे हैं वो भी उसके साथ ऐसे चिपक कर जैसे बहुत गहरा और पुराना रिश्ता हो तो यह सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है क

नेशनल डेस्कः आम तौर पर सामने चीता, तेंदुआ और शेर आ जाए तो किसी के भी डर से होश उड़ जाएं। पर एक इंसान के साथ तीन चीते सो रहे हैं वो भी उसके साथ ऐसे चिपक कर जैसे बहुत गहरा और पुराना रिश्ता हो तो यह सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि एक शख्स के साथ तीन चीते सो रहे हैं। यह वीडियो IFS ऑफिसर परवीन कासवान ने शेयर किया है। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा- तो चीता क्या प्रेफर करता है। हार्ड कंक्रीट और गर्म कपड़े, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं।’

So what does a #cheetah prefers. Hard concrete or warm cloth. This one from an enclosure. All looks loveable though. VC Dolph C Volker. pic.twitter.com/UNzyiAulX2