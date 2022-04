चतुर्वेदी ने अपने पत्र में कहा कि टी के इंद्राणी द्वारा लिखी गई ‘सोशलॉजी फॉर नर्सेज' (Sociology for Nurses) पाठ्यपुस्तक दहेज प्रथा के 'गुण और फायदे' बताती है। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा के तथाकथित लाभों में से एक, जैसा कि किताब में लिखा गया है, "दहेज के बोझ के कारण, कई माता-पिताओं ने अपनी लड़कियों को शिक्षित करना शुरू कर दिया है। जब लड़कियां शिक्षित होती हैं या नौकरी करती हैं, तो दहेज की मांग कम होगी। यह एक अप्रत्यक्ष लाभ है।"

Stories You May Like