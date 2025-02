पार्किंग में कार के नीचे कुचलने से 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, नाजुक दिल वाले ना देखें VIDEO

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के नासिक के CIDCO इलाके में एक 5 साल के बच्चे की SUV की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार सुबह एक रिहायशी सोसायटी की पार्किंग में हुआ, जब बच्चा अपने पिता के साथ सुबह की सैर पर जाने की तैयारी कर रहा था।

कैसे हुआ हादसा?

CCTV फुटेज में दिख रहा है कि एक काली SUV पार्किंग में दाखिल होती है। कुछ सेकंड बाद बच्चा दौड़ते हुए अपने पिता के पास से गुजरता है, जो उसे सावधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चा गाड़ी के ठीक सामने आकर अचानक रुकने की कोशिश करता है, तभी पैर फिसलने से वह गिर जाता है। इसके तुरंत बाद SUV उसे कुचल देती है, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है।

Disturbing



A 5-year-old boy was killed after a car knocked him down in the hotel parking area in #Maharashtra's #Nashik.



The police have registered a case and efforts are on to trace the accused car drive. pic.twitter.com/y464fM8iS9 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) February 7, 2025