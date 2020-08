मुंबई में भारी बारिश के कारण पूरा शहर पानी-पानी हो गया। लोगों के घरों में पानी घुस आया। आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। ऐसे में जहां लोग खुद को बचाने में जुटे हुए थे वहीं एक 50 साल की महिला ऐसी भी थी जो इतनी भारी बारिश के बीच लोगों की जान बचाने के लिए लगातार 7 घंटे सड़क पर खड़ी रही। 50 साल की कांता मू

नेशनल डेस्कः मुंबई में भारी बारिश के कारण पूरा शहर पानी-पानी हो गया। लोगों के घरों में पानी घुस आया। आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। ऐसे में जहां लोग खुद को बचाने में जुटे हुए थे वहीं एक 50 साल की महिला ऐसी भी थी जो इतनी भारी बारिश के बीच लोगों की जान बचाने के लिए लगातार 7 घंटे सड़क पर खड़ी रही। 50 साल की कांता मूर्ति कलन पानी से भरी सड़क पर एक खुले मेनहोल के पास लगातार 7 घंटे खड़ी रही और लोगों को वहां से गुजरने से रोकती रही ताकि कोई उस खुले मेनहोल में गिर न जाए।

Mumbai survives & thrives because of heroes like her. She stood there at an open manhole on a busy Matunga road to warn drivers passing through the road. Salute! #Mumbai #MumbaiRains pic.twitter.com/R3trbKJmFd