पीरपंजाल की पहाड़ियों में सोमवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी सहित पांच जवान शहीद हो गये।

जम्मू: पीरपंजाल की पहाड़ियों में सोमवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी सहित पांच जवान शहीद हो गये।



जानकारी के अनुसार मुठभेड़ पुंछ के सूरनकोट इलाके में हुई। मुठभेड़ में सेना का जूनियर कमिश्नड अधिकारी और चार जवान गंभीर तौर पर घायल हो गये। उन्हें अस्पताल ले जाया गया पर उनकी मौत हो गई थी।

A junior commissioned officer (JCO) & four soldiers killed in action during a counter-terrorist operation in the Rajouri sector in the Pir Panjal ranges: Sources