एक स्कूटी पर सवार होकर राइड पर निकले 6 लड़के...वीडियो देख लोग बोले-Heights of Fukra Panti

नेशनल डेस्क: ट्रैफिक पुलिस अक्सर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए सख्त हिदायतें देती रहती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ टशन दिखाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ऐसी हरकतें जानबूझकर करते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक साथ करीब छह लड़के बैठे दिख रहे हैं। यह वीडियो मुंबई का है, जिस पर पुलिस ने भी संज्ञान लिया है।

Heights of Fukra Panti 6 people on one scooter @CPMumbaiPolice @MTPHereToHelp pic.twitter.com/ovy6NlXw7l — Ramandeep Singh Hora (@HoraRamandeep) May 22, 2022