लद्दाख सड़क हादसे में 7 जवानों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख, बोले- हमने वीर जवानों को खो दिया

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि, 'मैं लद्दाख में हुए बस हादसे से आहत हूं, जिसमें हमने अपने वीर सेना के जवानों को खो दिया है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है।

Anguished by the bus accident in Ladakh in which we have lost our brave army personnel. My thoughts are with the bereaved families. I hope those injured recover at the earliest. All possible assistance is being given to the affected. — Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2022

बता दें कि, थल सेना के कर्मियों को ले जा रहा एक वाहन आज लद्दाख के तुकतुक सेक्टर में सड़क से फिसल कर श्योक नदी में गिर गया, जिससे 7 सैनिकों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गये। सेना के अधिकारियों ने बताया कि थोइसे से करीब 25 किमी दूर एक स्थान पर सुबह करीब नौ बजे यह दुर्घटना हुई।



करीब 26 सैनिकों को लेकर जा रहा था वाहन

सैनिक जिस वाहन में सवार थे, वह सड़क से फिसल कर श्योक नदी में जा गिरा। करीब 26 सैनिकों के एक दल को लेकर वाहन परतापुर ट्रांजिट कैम्प से हनीफ सब-सेक्टर में स्थित एक अग्रिम स्थान पर जा रहा था। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘अब तक सात सैनिकों को मृत घोषित किया गया है। अन्य को गंभीर चोटें भी आई हैं। घायलों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।''

वाहन सड़क से करीब 50-60 फुट की गहराई में श्योक नदी में गिर गया। सभी घायलों को शुरूआत में परतापुर स्थित 403 फील्ड हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ घंटों बाद, सभी 19 घायल सैनिकों को हरियाणा के पंचकुला जिले में चंडीमंदिर स्थित सेना के पश्चिमी कमान अस्पताल ले जाया गया।

Spoke to the Chief of Army Staff, General Manoj Pande, who apprised me of the situation and steps taken by the Army to save the lives of the injured soldiers. The Army is providing all possible assistance to the injured personnel: Defence Minister Rajnath Singh — ANI (@ANI) May 27, 2022

सेना घायल जवानों की हर संभव मदद कर रही है- रक्षा मंत्री

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख सड़क हादसे पर शोक जताया है। रक्षा मंत्री ने कहा लद्दाख में एक बस त्रासदी के कारण हमारे बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ। हम अपने देश के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे से बात की, जिन्होंने मुझे स्थिति से अवगत कराया और घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए सेना द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया। सेना घायल जवानों की हर संभव मदद कर रही है।



