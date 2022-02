दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 739 नये मामले सामने आए और महामारी से पांच मरीजों की मौत हो गई।

नेशनल डेस्क: दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 739 नये मामले सामने आए और महामारी से पांच मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर 1.48 प्रतिशत दर्ज की गई है।

