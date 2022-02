दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 756 नए मरीजों की पुष्टि हुई और पांच संक्रमितों ने दम तोड़ दिया।

नेशनल डेस्क: दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 756 नए मरीजों की पुष्टि हुई और पांच संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर 1.52 फीसदी हो गई है। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली में कोविड के कुल मामले बढ़कर 18,52,662 हो गए हैं जबकि 26,081 लोगों की जान जा चुकी है।

Delhi reports 756 fresh #COVID19 cases, 830 recoveries and 5 deaths in the last 24 hours.



Active cases 3337

Daily positivity rate 1.52% pic.twitter.com/nnWrl3e9WQ