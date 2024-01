75वें गणतंत्र दिवस: ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भारत को दी शुभकामनाएं, कहा 'दोस्ती का जश्न मनाने का मौका'

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की मजबूत सेना और समृद्ध संस्कृति को दिखाने वाली एक बड़ी परेड के साथ अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने में भारत का आज नेतृत्व करेंगी। यह कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर होगा और 90 मिनट तक चलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन विशेष अतिथि है। सेना मिसाइलों, ड्रोन और वाहनों जैसे भारतीय निर्मित हथियारों का प्रदर्शन करेगी। पहली बार, सेना की सभी शाखाओं से महिलाओं का एक समूह एक साथ मार्च करेगा।

वहीं, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, "हमारे साझा राष्ट्रीय दिवस पर, हमारे पास अपनी दोस्ती की गहराई का जश्न मनाने का अवसर है। ऑस्ट्रेलिया और भारत कभी इतने करीब नहीं रहे।"

इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने ट्वीट किया, “मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, भारतीय लोगों, आपके गणतंत्र दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ रहकर खुश और गौरवान्वित हूं।' चलो जश्न मनाएं!"



