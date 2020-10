जैव विविधता और महामारी पर ये वैश्विक रिपोर्ट दुनियाभर के 22 प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को गुरुवार को जारी किया गया। यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (IPBES) पर अंतरसरकारी विज्ञान-नीति प्लेटफॉर्म द्वारा बुलाई गई कार्यशाला का परिणाम है जो प्रकृति के क्षरण और बढ़ती महामारी के जोखिमों के बीच संबंधों पर केंद्रित है। रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने कहा कि जिनको लगता है कि कोरोना इकलौता घातक वायरस है तो वो लोग इस वहम में न रहें क्योंकि प्रकृति में 540,000 - 850,000 अज्ञात वायरस हैं जो लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इस रिपोर्ट की खास बात है कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा फ्रेंच गुयाना में मायरो वायरस की बीमारी के फैलने के तीन दिन बाद आई है।

