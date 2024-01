बेंगलुरु : अपार्टमेंट के स्वीमिंग पूल में 9 साल की बच्ची मिली डेड, पिता ने कहा- मौत की सच्चाई सामने आये

बेंगलुरु: बेंगलुरु के प्रौद्योगिकी गलियारे में वार्थुर-गुंजूर रोड के पास एक अपार्टमेंट परिसर के स्वीमिंग पूल में नौ साल की एक लड़की रहस्यमय स्थिति में मृत पायी गयी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृत लड़की पहचान मानसा के रूप में हुई है जो उसी अपार्टमेंट परिसर में अपने परिवार के साथ रहती थी। इस अपार्टमेंट परिसर के बाशिंदों ने दावा किया है कि पूल के समीप बिजली के खंभे से लटकते एक तार के संपर्क में आने के बाद मानसा दुर्घटनावश स्वीमिंग पूल में गिर गयी।

पुलिस ने कहा कि लेकिन मौत की सटीक वजह स्वीमिंग पूल में डूबना है या करंट लगना, इसका पता पोस्टमार्टम जांच से ही चल सकता है। उसने कहा कि उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें संदेह है कि बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े सात बजे उनकी बेटी दुर्घटनावश स्वीमिंग पूल में गिरी और डूब गयी। उन्होंने कहा कि लड़की को निकट के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘ करंट लगने के दावे किये जा रहे हैं। लेकिन उसके शरीर पर जख्म का कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। हम सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रहे हैं लेकिन जबतक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल नहीं जाती है तबतक हम मौत की वजह को लेकर कुछ नहीं कह सकते हैं।'' इस घटना के बाद अपार्टमेंट के बाशिंदों ने प्रदर्शन किया तथा लड़की के वास्ते इंसाफ की मांग की।

