महामारी कोरोना वासरस ने दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया है। इस महामारी का खौफ इस कदर बढ़ गया है लोग अपनों से ही किनारा कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी हैं जो इस जंग का डटकर सामना कर रहे हैं, वह अपनी परवाह किए बिना औरों की जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एक और नाम शामिल हो गया है 5 साल के बच

नेशनल डेस्क: महामारी कोरोना वासरस ने दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया है। इस महामारी का खौफ इस कदर बढ़ गया है लोग अपनों से ही किनारा कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी हैं जो इस जंग का डटकर सामना कर रहे हैं, वह अपनी परवाह किए बिना औरों की जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एक और नाम शामिल हो गया है 5 साल के बच्चे का।

"We are raising lots of money...to help all the sick people at the doctors get better"



Inspirational five-year-old Aneeshwar Kunchala inspired 56 other kids to join him to raise money for @GiveIndia’s #Covid19 response fund.



Together they have raised £3230 after cycling 4,300km pic.twitter.com/qBaUezM3u9