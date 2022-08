पाकिस्तानी ने भारत के आजादी दिवस पर इस अंदाज में दी बधाई; जीत लिया सबका  दिल, वीडियो वायरल

इस्लामाबादः भारत के स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है। विदेशों के प्रमुख नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकमनाएं भेजी और बधाई दी। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन व रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी बधाई दी। इस सबके बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सबका दिल जीत रही है। दरअसल, पाकिस्तान के एक रबाब प्लेयर सियाल खान ने भारतीय राष्ट्रगान बजाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया।

Here’s a gift for my viewers across the border. 🇵🇰🇮🇳 pic.twitter.com/apEcPN9EnN — Siyal Khan (@siyaltunes) August 14, 2022