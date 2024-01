बेकाबू कार ने बरपाया कहर: अपनी लेन से उतरकर गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर, तीन लोगों की मौत

नेशनल डेस्क: आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में मंगलवार को एक भीषण सड़का हादसा पेश आया है। यहां हाईवे पर चल रही एक कार बेकाबू हो गई और लेन तोड़कर दूसरी लेन में जा घुसी, जहां सामने से आ रही गाड़ी को टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कारों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है।



यह दुर्घटना पूर्वी गोदावरी जिले के देवरापल्ली मंडल में बंधापुरम के पास नेशनल हाईवे पर हुई। यहां हाईवे पर चल रही बेकाबू कार दूसरी लेन में घुस गई और सामने से आ रही गाड़ी में घुस गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें दोनों कारें तेज गति के साथ टकराती दिख रही हैं। हाईवे पर उल्टी दिशा में कार को देखकर सामने वाली कार के ड्राइवर ने स्टीयरिंग इधर-उधर किया लेकिन बेकाबू गाड़ी ने तब तक जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



Black car was coming from the wrong side



At least three including a toddler were killed in a road accident in West Godavari District in Andhra Pradesh.



A speeding car lost control and rammed into another vehicle in the opposite lane. pic.twitter.com/WvNiHQVkad — AmreekS (@amreekspeaks) January 3, 2024