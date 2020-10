बच्चे मन के सच्चे होते हैं इसमे कोई दोराय नहीं है। बच्चों के दिल में जो आता है वो वहीं करते हैं और उनको लगता है जो वो कर रहे हैं दूसरे भी उसका मजा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे को लग रहा है कि वो जो कर रहा है उसमें कुत्ते भी मजा ले रहा हैं। दरअसल एक बच्चा सड़क पर खड़ा होकर भांगड़ा डाल रहा है

नेशनल डेस्कः बच्चे मन के सच्चे होते हैं इसमे कोई दोराय नहीं है। बच्चों के दिल में जो आता है वो वहीं करते हैं और उनको लगता है जो वो कर रहे हैं दूसरे भी उसका मजा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे को लग रहा है कि वो जो कर रहा है उसमें कुत्ते भी मजा ले रहा हैं। दरअसल एक बच्चा सड़क पर खड़ा होकर भांगड़ा डाल रहा है और एक घर के अंदर गेट के पास दो कुत्ते उसे ऐसा करता देख भौंक रहे हैं लेकिन बच्चा अपनी ही धुन में मस्त है। इस वीडियो को काफी पंसद किया जा रहा है।

मुसीबत के द्वार पर खड़े होकर बेफ़िक्री से मज़े करने की कला हमें इस बच्चे से सीखनी चाहिए. 😅😅

बहुत से बच्चे और बड़े भी दरवाज़ा होने के बावजूद डर जाते हैं but he just kept on enjoying... Loved it. pic.twitter.com/vTZ6FTpAkl