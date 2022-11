मेट्रो स्टेशन पर ऐसी हरकत करते दिखा शख्स, वीडियो वायरल पर DMRC का आया रिएक्शन

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक व्यक्ति को दिल्ली मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल शख्स दिल्ली मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पटरी पर पेशाब करते वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के परिसर को स्वच्छता के लिए जाना जाता है और थूकने जैसे कृत्यों में संलिप्त व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाता है।

