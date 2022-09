चांदनी चौक में कपड़ों के गोदाम में लगी भयानक आग, 35 गाड़ियों के साथ 100 से ज्यादा दमकल अधिकारी तैनात

नेशनल डेस्क: दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़ों से भरी एक इमारत में भयानक आग लग गई। 4 मंजिला इमारत में यह आग बेहद तेजी से फैली। बताया जा रहा है कि इसमें कपड़े भरे हुए हैं। वहीं डिप्टी फायर ऑफिसर धर्मपाल भारद्वाज का कहना है कि मौके पर दमकल के 25 वाहन आग बुझाने के लिए भेजे गए हैं। वहीं इलाका तंग होने के कारण आग बुझाने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग को घटना की सूचना रात 10.40 के आसपास मिली।

Over 100 fire officers are deployed here along with 35 fire tenders. Fire has been controlled but cooling op is being done from outside as a part of the building has fallen. No casualty reported, it'll take time to douse off fire completely: Sanjay Tomar, Dy Chief Fire Officer https://t.co/AvlIdePrck pic.twitter.com/Z0FuksVq61