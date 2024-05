आगरा में महिला ने लिव-इन पार्टनर को डराने के लिए रेलवे ट्रैक पर लगाई छलांग , ट्रेन से कटकर हुई मौत्त (VIDEO)

नेशनल डेस्क: अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि रानी नाम की 38 वर्षीय महिला की आगरा के राजा की मंडी स्टेशन पर ट्रेन से कटकर मौत हो गई। यह घटना सोमवार रात करीब 11:08 बजे हुई, जब रानी का अपने लिव-इन पार्टनर किशोर के साथ गरमागरम झगड़ा हुआ और कथित तौर पर उसे डराने के लिए वह रेलवे ट्रैक पर कूद गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, रानी और किशोर लोहामंडी इलाके में बर्फ वाली गली में एक साथ रहते थे। चाउमीन विक्रेता के रूप में काम करने वाला किशोर सोमवार रात करीब 10 बजे नशे की हालत में घर लौटा था।



कुछ ही मिनटों में लिव-इन पार्टनर्स के बीच उसकी शराब पीने की आदत को लेकर बहस शुरू हो गई, जो तब बढ़ गई जब रानी ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दी। किशोर द्वारा उसकी धमकियों को खारिज करने के प्रयासों के बावजूद, वह उसे राजा की मंडी स्टेशन ले गई। स्टेशन पर पहुंचने के बाद, दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुर्सियों पर बैठ गए और अपनी मौखिक लड़ाई जारी रखी। नाटकीय घटनाक्रम में, रानी किशोर को डराने के इरादे से पटरियों पर कूद गई। केरला एक्सप्रेस के आने से अनजान, वह समय पर प्लेटफॉर्म पर वापस चढ़ने में असमर्थ थी। जब उसने भागने की कोशिश की तो ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई।



आरपीएफ चौकी प्रभारी लक्ष्मण पचौरी ने सिपाहियों के साथ त्वरित कार्रवाई की और रानी को ट्रेन के नीचे से बाहर निकालकर एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। दुर्भाग्य से, अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जीआरपी कैंट के प्रभारी इंस्पेक्टर समर बहादुर ने बताया कि रानी के साथी किशोर ने बताया कि रानी का अतीत परेशानियों से भरा रहा है, जिसमें उसके पूर्व पति धर्मेंद्र की अत्यधिक शराब पीने के कारण मौत भी शामिल है। रानी एक साल से अधिक समय से किशोर के साथ रिश्ते में थी।



After a dispute with the lover, the GF jumped in front of Kerala Express, the lover kept watching the GF being cut off from the train but did not try to save her. #Panchayat #CycloneRemal #TeJran #BombThreat #GIFTNIFTY #VeerSavarkar pic.twitter.com/tOnQi7xPFM — Sunita Poonia 🇮🇳 (@Sunita_Pooniaa) May 28, 2024