ट्रेन में सफर कर रही महिला ने बकरी का लिया टिकट, ऐसा देख TTE भी हो गया हैरान, VIDEO

नेशनल डेस्क: हमारे देश में कहीं आने-जाने के लिए लोग ट्रेनों में भी सफर करते है। ट्रेन में सफर करने से लोगों के पैसे कम लगते है। कुछ लोग ऐसे भी होते है जो ट्रेन में सफर तो करते है, लेकिन कभी टिकट नहीं खरीदते। ऐसे लोगों की वजह से सरकार को बड़ा नुकसाना होता है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रही है, जो टिकट न लेने वाले लोगों के लिए संदेश का काम करेगा। एक महिला ने ट्रेन में सफर करने के लिए खुद का टिकट तो खरीदा ही है, इसके साथ ही उसने अपनी बकरी का भी टिकट खरीदा है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जब TTE एक महिला से पूछता है कि क्या आपने टिकट लिया है? महिला जवाब देती है कि हां लिया है। इसके बाद TTE महिला से टिकट दिखाने के लिए कहता है।

She bought train ticket for her goat as well and proudly tells this to the TTE.



