नेशनल डेस्कः रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रामेश्वरम के आसमान में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। रामेश्वरम में सोमवार को दोपहर सूर्य की एक अद्भुत छवि को देखकर लोग आनंदित हो उठे। रामेश्वरम् के समुद्र तट पर मौजूद लोगों ने आसमान में चमकता हुए सूरज देखा। यहां सूर्य के चारों ओर चमकता हुआ शानदार घेरा दिखाई दे रहा था। गौरतलब है कि वैज्ञानिक भाषा में सूर्य का प्रभामंडल कहते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने पहली बार सूर्य का इतना सुंदर दृश्य देखा।

#Watch Rameswaram: A bright 'Halo' around the sun was spotted in the sky around noon today. Locals enjoyed the spectacle in the sky for more than half an hour. #TamilNadu pic.twitter.com/GtRXwoXVxZ