राजधानी में पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है। इसकी एक तस्वीर देखने को मिली दिल्ली के धौलाकुंआ की व्यस्त सड़क में जहां एक कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं आरोपी करीब चार सौ मीटर तक पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीटता हुआ ले गया...

An FIR has been registered against the driver of the car, Shubham, at Delhi Cantt police station, South West Delhi. https://t.co/taOqRAPdOA