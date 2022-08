Gujarat Election 2022: आम आदमी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जानें किन्हें मिला मौका

नेशनल डेस्क: इस साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने नौ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आप ने जो लिस्ट जारी की है, उनमें चोटिला से राजू करपड़ा, मांगरोल (जूनागढ़) से पीयूष परमार, जामनगर उत्तर से करसनभाई करमूर, गोंडाल से निमिषा खूंट, चोरियासी से प्रकाश भाई कॉन्ट्रैक्टर, वांकानेर से विक्रम सोरानी, देवगढ़ बरिया से भरत वाखला, असरवा से जेजे मेवादा और धोराजी से विपुल साखिया को उम्मीदवार बनाया गया है।

