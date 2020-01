दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को पार्टी के प्रचार गीत ‘‘ लगे रहो केजरीवाल'' को लांच किया। दिल्ली के नागरिकों की ओर से दिए गए नारे ‘अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल'' से प्रेरित इस गीत को प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक एवं संगीतकार विशाल डडलानी ने अ

नई दिल्लीः दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को पार्टी के प्रचार गीत ‘‘ लगे रहो केजरीवाल' को लांच किया। दिल्ली के नागरिकों की ओर से दिए गए नारे ‘अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल' से प्रेरित इस गीत को प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक एवं संगीतकार विशाल डडलानी ने अपना स्वर दिया है, जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में ‘पांच साल केजरीवाल' को कम्पोज किया था।

Lage Raho Kejriwal...



Releasing our campaign song for the upcoming Delhi elections.#LageRahoKejriwal pic.twitter.com/Sm0P21wsDW