नेशनल डेस्क: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के बी गणेशोत्सव को लेकर हर साल की तरह इस वर्ष भी भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दस दिवसीय गणेश उत्सव के लिए श्रद्धालुओं ने अपने-अपने घरों में भगवान गणेश के स्थापना की तैयारियां पूरी कर लीं हैं। इस पावन मौके पर महाराष्ट्र के गणपति मंदिरों में खास आरती का आयोजन किया गया। हालांकि भक्तों के लिए ऑनलाइन आरती, पूजा और दर्शनों की व्यवस्था की है।

#WATCH Maharashtra: 'Aarti' being performed at the Shri Siddhivinayak Temple in Mumbai on #GaneshChaturthi. pic.twitter.com/5LBmeX0Ij4