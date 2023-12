'निष्कासन बेहद गंभीर सजा', महुआ के खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी मामले पर अधीर रंजन ने ओम बिरला को पत्र लिखा

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ‘‘धन लेकर प्रश्न पूछने'' के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ आचार समिति की कार्रवाई को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। अधीर रंजन ने निष्कासन को ‘अत्यंत गंभीर दंड' करार दिया। साथ ही चौधरी ने नियमों तथा संसदीय समितियों के कामकाज पर पुनर्विचार की मांग की। अधीर चौधरी ने चार पृष्ठों वाले अपने पत्र में कहा कि विशेषाधिकार समिति और आचार समिति के लिए उल्लेखित भूमिकाओं में कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है, विशेष रूप से दंडात्मक शक्तियों के प्रयोग के मामलों में।



कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके अलावा ‘‘अनैतिक आचरण'' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और प्रक्रिया नियमावली के नियम 316बी के तहत परिकल्पित ‘आचार संहिता' तैयार की जानी बाकी है। पत्र में उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है और यह काम अध्यक्ष के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार निजी हैं।

Congress leader and LoP in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury has written a letter to the Lok Sabha Speaker on the issue of proceedings of the Ethics Committee against TMC MP Mahua Moitra in 'Cash For Query' case. pic.twitter.com/EqTlR7sACc — ANI (@ANI) December 2, 2023