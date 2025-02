मैनू विदा करो! दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की हार के बाद सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। आम आदमी पार्टी को इस बार बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े- बड़े दिग्गजों को इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत सत्येंद्र जैन चुनाव में हार गए हैं। एक ओर जहां आम आदमी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा हैं, वहीं इन पार्टियों का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है।



बता दें कि, रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आकंड़ा पार कर लिया है। बीजेपी 47 सीटों और आप 23 सीटों पर आगे चल रही है जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला पाया है। लोग मजेदार वीडियोज और मीम्स के जरिए इन पार्टियों को ट्रोल कर रहे हैं। खासकर अरविंद केजरीवाल की हार पर सोशल मीडिया पर काफी हंसी-मजाक हो रहा है, क्योंकि वह पिछली दो बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और एक प्रमुख नेता के तौर पर उभरे थे।



सोशल मीडिया यूजर @GaurangBhardwa1 ने दिलजीत दोसांझ की फिल्म अमर सिंह चमकीला के एक गाने के सीन पर केजरीवाल का चेहरा लगाकर लिखा, "मैंनू विदा करो!"



इस बीच, एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के एक सीन पर अरविंद केजरीवाल और विपक्षी दलों के नेताओं के चेहरों को लगा कर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है।





बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा कि "जो समझदार हैं, वो उनके इशारे को समझ जाएंगे।"

'कांग्रेस वाले आर्यभट्ट को बहुत मानते हैं'

इसके अलावा, एक और वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत को दिखाया गया है और इस पर लिखा गया है, "कांग्रेस वाले आर्यभट्ट को बहुत मानते हैं, इसी वजह से हमेशा 0 लाते हैं!"



Arvind Kejriwal: ‘Modi ji will need another birth to defeat me.’



Delhi 2025: Modi ji proves him wrong in this life itself. 😉 pic.twitter.com/DHwWuWKuyE