कोलकाताः महाराष्ट्र में दिग्गज नेता एकनाथ खड़से के पार्टी छोड़ने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका लगा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने कहा- 'केंद्र ने गोरखालैंड को लेकर अपने वादे नहीं पूरे किए। ममता बनर्जी ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। इसलिए मैं NDA से अलग हो रहा हूं। 2021 के विधानसभा चुनाव में हम तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बीजेपी को जवाब देंगे।



लंबे समय से गोरखालैंड के लिए झंडा बुलंद करने वाले बिमल गुरुंग ने कहा है कि हमारी मांग अभी भी बनी हुई है। हम अपनी मांग को आगे लेकर जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य और विजन है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो हमारी मांगें मानेगी।



Centre didn't meet the commitment they made but Mamata Banerjee fulfilled all promises she made. So, I would like to separate myself from NDA, I would like to break our relation with BJP. In 2021 Bengal election we'll forge an alliance with TMC & give a reply to BJP: Bimal Gurung https://t.co/37j9SQQrnf