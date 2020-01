नेशनल डेस्कः बेयर ग्रिल्स का शो Man vs Wild वैसे तो काफी फेमस है लेकिन पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसमें शामिल होने के बाद यह चर्चा में रहा है। पीएम मोदी के Man vs Wild शो को काफी पंसद किया गया था। पीएम मोदी के बाद अब सुपरस्टार रजनीकांत इस शो में नजर आएंगे। रजनीकांत जल्द ही बेयर ग्रिल्स के साथ इस शो के एपिसोड की शूटिंग करेंगे।

बेयर ग्रिल्स का शो Man vs Wild वैसे तो काफी फेमस है लेकिन पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसमें शामिल होने के बाद यह चर्चा में रहा है। पीएम मोदी के Man vs Wild शो को काफी पंसद किया गया था। पीएम मोदी के बाद अब सुपरस्टार रजनीकांत इस शो में नजर आएंगे। रजनीकांत जल्द ही बेयर ग्रिल्स के साथ इस शो क

Stories You May Like