एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी नागरिक ने उठाए सवाल, बोला- भारत ने घर में घुस कर मारा और हमारी सेना कुछ नहीं कर सकी

नेशनल डेस्क. ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इससे पाकिस्तान में भारी बौखलाहट है। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी नागरिक ही अपनी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक आदित्य राज कौल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा तंत्र की कमियों को उजागर किया है।वायरल में पाकिस्तानी नागरिक कह रहा है कि भारत ने उन पर मिसाइलों से हमला किया और वे एक भी मिसाइल को नहीं रोक पाए। उनकी सभी मिसाइलें अपने तय लक्ष्यों पर गिरीं और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया।

'घर में घुसकर मारा'

भारत के युद्ध नारे 'घर में घुस के मारेंगे' को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने सच में यह कर दिखाया है। उन्होंने उनके क्षेत्र में घुसकर हमला किया और वे कुछ भी नहीं कर सके। यह एक सच्चाई है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। पाकिस्तानी सेना किसी भी हमले को विफल करने में पूरी तरह से नाकाम रही है।

Pakistani Citizen questions Inefficiency and Weakness of the Pakistan Army.



“India me Wakay Ghar Mein Guske Maara hai”



“Agar India ne GHQ pe yehi missile daage hote, toh abhi tak programme ban chuka hota”



“Ek bhi Missile Hum Nahi Rok Sake”.



Calls out Fake News by Pak Media. pic.twitter.com/Z1ZIzZssYp