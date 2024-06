फाइनल मुकाबले में मिली जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान में गड़ाया भारतीय झंडा

नेशनल डेस्कः भारत ने 11 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को बेहद रोमांचक मैच में सात रन से हराकर टी20 विश्व कप जीत लिया। पिछले साल 19 नवंबर को अहमदाबाद में अधूरा रहा सपना आखिरकार वेस्टइंडीज में पूरा हुआ तो रोहित शर्मा की टीम के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाये बैठे भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की आंखें भी छलछला गई।

Rohit Sharma the captain hoisting the flag in the ground🇮🇳#INDvSA pic.twitter.com/yTyn4Wh3hH — Aurangzeb (@NapStar_01) June 29, 2024