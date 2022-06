Agnipath Scheme: 'अग्निपथ योजना' के विरोध के बीच भारतीय सेना ने जारी किया नोटिफिकेशन जारी, जुलाई में रजिस्ट्रेशन शुरू

नेशनल डेस्क: 'अग्निपथ योजना' के विरोध के बीच भारतीय सेना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसमें भर्ती के लिए जरूरी सूचनाएं बताई है। जारी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, जुलाई में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। बता दें कि अग्निवीरों की 5 अलग-अलग कैटेगरी भर्ती होगी। जिसमें से-

1-जनरल ड्यूटी

2-टेक्निकल (एविएशन/एम्युनेशन/एग्जामनर)

3-क्लर्क

4-ट्रैडसमैन की दो कैटेगरी होंगी-

5-एक टेक्निकल और एक सामान्य

