'रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए 'अग्निवीरों' को मिलेगा 10% आरक्षण', राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी

नेशनल डेस्क: सरकार ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का पूरे देश में विरोध हो रहा है। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अब रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है।

10% of the job vacancies in the Ministry of Defence to be reserved for ‘Agniveers’ meeting requisite eligibility criteria: RMO India pic.twitter.com/PGSzhBSHke