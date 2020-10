मध्यप्रदेश की मंत्री इमरती देवी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा कथित तौर पर ‘आइटम'' कहे जाने पर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कमलनाथ के बयान का विरोध करते हुए कहा कि मुझे प्रकार की भाषा पसंद नही

नेशनल डेस्क: मध्यप्रदेश की मंत्री इमरती देवी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा कथित तौर पर ‘आइटम' कहे जाने पर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कमलनाथ के बयान का विरोध करते हुए कहा कि मुझे प्रकार की भाषा पसंद नहीं है।

#WATCH Kamal Nath ji is from my party but personally, I don't like the type of language that he used...I don't appreciate it, regardless of who he is. It is unfortunate: Congress leader Rahul Gandhi on the former Madhya Pradesh CM's "item" remark pic.twitter.com/VT149EjHu0