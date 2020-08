केरल के कोझिकोड़ में शुक्रवार शाम एयर इंडिया का विमान करिपुर हवाई अड्डे पर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 170 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। केरल के डीजीपी ने बताया कि विमान हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 170 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया....

नेशनल डेस्कः केरल के कोझिकोड़ में शुक्रवार शाम एयर इंडिया का विमान करिपुर हवाई अड्डे पर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 170 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। केरल के डीजीपी ने बताया कि विमान हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 170 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि विमान में 6 क्रू मेंबर समेत 195 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि विमान दो हिस्सों में बंट गया। इस हादसे में कई लोग हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि विमान दुबई से केरल आ रहा था। विमान में 128 पुरुष, 10 बच्चे, 46 महिलाएं सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई हादसे पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने हादसे पर जानकारी ली है।

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard, skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/6zrcr7Jugg