नेशनल डेस्क: पराक्रम के 88 साल पूरे कर चुकी भारतीय वायु सेना 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाने जा रही है। रही है। इससे पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें भारतीय वायु सेना ने एक के बाद एक शौर्य और पराक्रम के करतब दिखाए। इस दौरान फ्रांस से खरीदे गए लड़ाकू राफेल विमान ने भी अपने जौहर और ताकत का प्रदर्शन किया।

#WATCH Ghaziabad: Newly inducted #Rafale fighter aircraft on display during the full dress rehearsal of IAF Day parade at Hindon IAF base, ahead of the Indian Air Force Day on October 8 pic.twitter.com/tUPuIs552T