सड़क पर पुल के नीचे फंस गया हवाई जहाज, मची अफरा-तफरी, देखें Video

नेशनल डेस्कः बिहार के मोतिहारी में उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जब एक हवाई जहाज पिपराकोठी ओवर ब्रिज में फंस गया। इससे ट्रैफिक जाम हो गया. काफी देर तक लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस सबके बीच कुछ लोग प्लेन के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त दिखे। दरअसल, मोतिहारी के एनएच-27 पर स्थित पिपराकोठी चौक पर एक हवाई जहाज ओवर ब्रिज के नीचे फंस गया। ओवरब्रिज में प्लेन के फंसने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। आस-पास के लोग नजारा देखने के लिए दौड़ पड़े। लोग यह जानने के लिए परेशान हो गए कि आखिर हवाई जहाज आया कहां से और यहां कैसे लैंड कर गया।



सेल्फी लेते रहे लोग

जाम लगने के बाद लोगों ने पिपराकोठी थाने को सूचना दी। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह एसआई राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी आनन-फानन मौके पर पहुंचे और प्लेन की बॉडी को वहां से बाहर निकलवाया। दरअसल फलाइट की बॉडी लखनऊ से असम के लिए ट्रक से सड़क मार्ग से लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान एनएच-27 पिपरा कोठी ओवर ब्रिज पार करने के दौरान वह फंस गई। इस दौरान लोग पुल के नीच फंसे प्लेन की तस्वीर और सेल्फी लेते रहे। दो घंटे की मशक्कत के बाद जब प्लेन निकला तो जाम में फंसे वाहन और लोगों ने राहत की सांस ली।

#WATCH | A scrapped aeroplane being transported by a truck got stuck in the middle of the road under Piprakothi bridge in Bihar's Motihari, earlier today.



The plane was being taken to Assam from Mumbai. pic.twitter.com/bSoCNHooIF — ANI (@ANI) December 29, 2023