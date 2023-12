स्पाइसजेट की फ्लाइट 7 घंटे हुई लेट, यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया हंगामा

नई दिल्ली: दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों का भारी प्रदर्शन देखने को मिली। पटना जाने वाली एक उड़ान में देरी होने पर यात्रियों ने शुक्रवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट के कर्मचारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय राजधानी से पटना जाने वाली उड़ान एसजी-8721 में काफी देर हो गई, जिससे गुस्साए यात्रियों ने विरोध-प्रदर्शन किया।

#WATCH | Delhi | "Today at about 3:10 pm, it came to notice that a group of passengers bound for Patna by Spicejet airline flight no. SG-8721/STD were creating nuisance at domestic boarding gate 54. On query, it was learnt that the flight was delayed for more than 7 hrs as the… pic.twitter.com/bugwhjdYOK — ANI (@ANI) December 1, 2023