जो भी नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, मैं उसे अपना घर दे दूंगा, अजमेर दरगाह के खादिम का विवादित वीडियो हुआ वायरल

नेशनल डेस्क: राजस्थान के उदयपुर में हुए दर्जी कन्हैया लाल के निर्मम हत्या के बाद देश के हिस्सों में अब इसे लेकर क्राइम बढ़ता जा रहा है। दरअसल, इस बीच धमकी का एक नया मामला सामने आया है। बता दें कि अजमेर से एक और विवादित वीडियो वायरल हो रहा है जो दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का है। जिसमें खादिम सलमान चिश्ती भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दे रहा है।

वायरल हो रहे वीडियो में दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने नूपुर शर्मा का सिर कलम करने वालों को अपना मकान देने की बात कही है। वीडियो में सलमान चिश्ती ने कहा कि वक्त पहले जैसा नहीं रहा, वरना वह बोलता नहीं, कसम है मुझे पैदा करने वाली मेरी मां की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैं उसे गोली मार देता और आज भी सीना ठोक कर कहता हूं, जो भी नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, मैं उसे अपना घर दे दूंगा और रास्ते पर निकल जाऊंगा, ये वादा करता है सलमान।

Salman Chishti,Ajmer Dargah Khadim calling for the beheading of Nupur Sharma, Instead of arresting Rajasthan govt might arrange security for him nowpic.twitter.com/oKqzIhQm7u — Lala 🇮🇳 (@FabulasGuy) July 5, 2022