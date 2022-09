'शराब बुरी चीज नहीं, डॉक्टर और IAS-IPS भी पीते हैं; फिर गुजरात में बैन क्यों?'...AAP उम्मीदवार ने गिनाए दारू के फायदे

नेशनल डेस्क: गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के एक उम्मीदवार ने बुधवार को यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि शराब पीना बुरी चीज नहीं है और पूरी दुनिया में लोग शराब पीते हैं जबकि केवल गुजरात में ही इस पर रोक है। उन्होंने कहा, यहां तक बड़े डॉक्टर, IAS और IPS अधिकारी भी शराब पीते हैं। हालांकि, वे लोगों को इसकी लत से बचने से आगाह करते हैं। ‘आप' नेता जगमाल वाला द्वारा बुधवार शाम को की गई इस टिप्पणी को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने गुजरात को ‘‘बदनाम'' करने और शराब की खपत को बढ़ावा देने के लिए उनसे माफी मांगने की मांग की।

AAP candidate says liquor is not bad, drink if you have strength ; Video goes viral https://t.co/HKv0F7kO32 pic.twitter.com/AzNIW332mK — DeshGujarat (@DeshGujarat) September 22, 2022