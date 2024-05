Edited By Mahima,Updated: 30 May, 2024 10:45 AM

इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग में आम नागरिकों की जिंदगी तबाह हो रही है। रविवार को इजरायल ने गाजा के शहर राफा पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई फिलिस्तीनी मासूमों की जान चली गई।

नेशनल डेस्क: इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग में आम नागरिकों की जिंदगी तबाह हो रही है। रविवार को इजरायल ने गाजा के शहर राफा पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई फिलिस्तीनी मासूमों की जान चली गई। इस घटना पर बॉलीवुड और टीवी सितारों ने भी आवाज उठाई और फिलिस्तीन के लिए इंसाफ की मांग की। इन सितारों की प्रतिक्रिया के जवाब में यूट्यूबर एल्विश यादव ने एक पोस्ट शेयर की, जो सोशल मीडिया पर तूफानी रफ्तार से वायरल हो रही है।



बॉलीवुड सितारों की प्रतिक्रिया

इजरायल द्वारा राफा पर बमबारी की खबर सुनकर कई बॉलीवुड सितारे फिलिस्तीन के समर्थन में आगे आए। स्वरा भास्कर, एमी जैक्सन, वरुण धवन, गौहर खान, समांथा रुथ प्रभु समेत कई सितारों ने 'All Eyes On Rafah' पोस्ट साझा की।







एल्विश यादव का जवाब

लगता है बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और फेमस यूट्यूब एल्विश यादव को सितारों का फिलिस्तीन को सपोर्ट करना पसंद नहीं आया। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और प्रसिद्ध यूट्यूबर एल्विश यादव ने बॉलीवुड सितारों की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए 'All Eyes On Rafah' को एडिट कर 'All Eyes On PoK' लिखा। एल्विश की यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और 'X' प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगी। एल्विश यादव के फैंस ने उनकी पोस्ट की सराहना की। एक फैन ने लिखा, "सच्चा इंडियन ही इंडिया के असली मुद्दों पर बात कर सकता है।"



Real Indian Talk About Real Indian Issues. 😎🔥#ElvishYadav



Apni Jali Hui G Leke Aate Hi Hoge Leftist Kutte. 😂 pic.twitter.com/jCMCZ7wT7j — Shubham Tharwani 💎 (@ShubhamTharwani) May 29, 2024

दूसरे ने लिखा- एल्विश निडर हैं, तभी वो भीड़ में भी स्टैंडआउट करते हैं।



हालांकि, कई लोगों ने एल्विश की प्रतिक्रिया पर नाराजगी जताई और उन्हें खरी-खोटी सुनाई।



#BoycottBollywood क्यों ट्रेंड कर रहा है?

एल्विश यादव की पोस्ट के साथ-साथ #BoycottBollywood भी ट्रेंड करने लगा है। लोगों का कहना है कि जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म होता है, तब बॉलीवुड सितारे आवाज नहीं उठाते, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर पोस्ट शेयर कर रहे हैं।







रितिका सजदेह भी हुईं ट्रोल

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में 'ऑल आइज ऑन रफाह' पोस्ट की थी, जिसके बाद उन्हें भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। लोगों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में रितिका की पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई।



अन्य सितारों की प्रतिक्रिया

- स्वरा भास्कर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर इजरायल की कड़ी निंदा की।

- गौहर खान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बद्दुआ दी।







- हिना खान ने फिलिस्तीन के समर्थन में टचिंग पोस्ट शेयर की और अल्लाह से रहम की दुआ मांगी।

- फातिमा सना शेख, वरुण धवन, आएशा खान, शोएब इब्राहिम, और श्वेता तिवारी ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट साझा की।

इस विवाद ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है, जहां लोग अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।