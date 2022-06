'सारी भर्तियां अब अग्निपथ योजना से ही होंगी, वापिस नहीं होगी स्कीम' : तीनों सेना प्रमुख का बड़ा बयान

नेशनल डेस्क: अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल के बीच तीनों सेनाओं की तरफ से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें सेना प्रमुख ने कहा कि सारी भर्तियां अब अग्निपथ योजना से ही होंगी। सेना प्रमुखों ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की किसी भी संभावना से सेना ने इनकार किया है। पुराने अभ्यर्थी अब मान्य नहीं होंगे। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पूरी ने बताया कि यह सुधार लंबे समय से लंबित था। हम इस सुधार के साथ देश की तीनों सेनाओं में युवावस्था और अनुभव का अच्छा मिश्रण लाना चाहते हैं। सेना ने अपने अहम बयान में कहा है कि कोचिंग संस्थान छात्रों को भड़का और उकसा रहे हैं। जनरल पुरी ने कहा कि हिंसा और प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले युवाओं के लिए सेना में कोई जगह नहीं।



अग्निवीरों के साथ कोई भेद-भाव नहीं- सेना

अनिल पुरी ने कहा कहा कि 'अग्निवीरों' को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में वही भत्ता मिलेगा जो वर्तमान में सेवारत नियमित सैनिकों पर लागू होता है। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो कपड़े सेना के जवान पहनते हैं वहीं कपड़े अग्निवीर पहनेंगे, जिस लंगर में सेना के जवान खाना खाते हैं वहीं पर अग्निवीर खाएंगे। जहां पर सेना के जवान रहते हैं वहीं पर अग्निवीर ही रहेंगे।

This reform was long pending. We want to bring youthfulness and experience with this reform. Today, a large number of jawan are in their 30s& officers are getting command much later than in the past: Additional Secy Lt Gen Anil Puri, Dept of Military Affairs on #Agnipath scheme pic.twitter.com/b97hBCg0K2