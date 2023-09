G20 Summit: दिल्ली पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, शाम को पीएम मोदी के साथ करेंगे मुलाकात

नेशनल डेस्क: जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने जो बाइडेन का दिल्ली पहुंचने पर स्वागत किया। बाइडेन से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा उन प्रमुख लोगों में शामिल हैं जो जी20 शिखर सम्मेलन के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं।

#WATCH | G-20 in India: US President Joe Biden arrives in Delhi for the G-20 Summit



He was received by MoS Civil Aviation Gen (Retd) VK Singh pic.twitter.com/U0qyG0aFcp — ANI (@ANI) September 8, 2023