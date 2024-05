VIDEO: इतनी खतरनाक थी तेज हवाएं कि फ्लाइट को धकेल दिया... बिना पायलट के एयरपोर्ट पर गेट से दूर निकला विमान

नेशनल डेस्क: संयुक्त राज्य अमेरिका में डलास फोर्ट वर्थ हवाई अड्डे के गेट से एक विमान को तेज़ हवाओं के कारण दूर धकेल दिया गया। चौंकाने वाले फुटेज से पता चलता है कि अमेरिकन एयरलाइंस बोइंग 737-800, जिसका वजन लगभग 90,000 पाउंड था, लोडिंग ब्रिज के डिस्कनेक्ट होने पर उसकी नाक टरमैक के चारों ओर धकेल दी गई थी।

अमेरिकन एयरलाइंस के अनुसार, विमान "कई" विमानों में से एक था जो 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से प्रभावित हुआ था, जिसके कारण हवाई अड्डे पर 700 विमानों को खड़ा करना पड़ा। हालांकि हवाई जहाज पर कोई नहीं था और एयरलाइन प्रतिनिधि के अनुसार, रखरखाव कर्मी "वर्तमान में पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं और कोई भी आवश्यक मरम्मत करेंगे।"

American Airlines 737-800 pushed away from its gate at DFW Airport during severe weather Tuesday morning. pic.twitter.com/ZoccA1mw7A — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 28, 2024