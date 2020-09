पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरे देश में गम का माहौल है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुखर्जी को याद करते हुए एक वीडियो जारी किया। शाह ने कहा ​कि पूरे देश के लिए गहरे दुख और सदमे की बात है कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हम सबके बीच में नहीं रहे। सबको साथ रखने की कला में उनकी महारत थी...

For decades, Former President, Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee ji worked relentlessly towards strengthening the nation. Be it in government or in opposition, he took everyone along.



His immense contributions will never be forgotten.



My deepest condolences. pic.twitter.com/5dFvaPWIFb