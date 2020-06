कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हमलों पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वह चर्चा करने से नहीं डरते, राहुल गांधी कभी भी संसद में भारत-चीन पर बात कर सकते हैं...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हमलों पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वह चर्चा करने से नहीं डरते, राहुल गांधी कभी भी संसद में भारत-चीन पर बात कर सकते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कांग्रेस पर छिछली राजनीति करने का आरोप लगाया।

