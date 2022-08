सुपरस्टार जूनियर NTR से अमित शाह ने की मुलाकात, गृह मंत्री ने ट्वीट कर साउथ एक्टर की जमकर की तारीफ

नेशनल डेस्क: दक्षिण भारतीय सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को भला कौन नहीं जानता है, देशभर में उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी जूनियर एनटीआर से मुलाकात कर उनकी तारीफों के पुल बांधें। हैदराबाद में अमित शाह और अभिनेता जूनियर एनटीआर की मुलाकात हुई। अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें अमित शाह ने ट्विटर हैंडल पर भी साझा की हैं और इसी के साथ ही उन्होंने जूनियर एनटीआर की तारीफ भी की है।

Renowned film actor Sri Jr NTR called on Hon’ble Union Minister for Home Affairs & Cooperation Shri @AmitShah ji today in Hyderabad.@tarak9999 pic.twitter.com/H2mtuAAReW — G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) August 21, 2022