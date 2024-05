Ampere इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर दे रही शानदार छूट, खरीदने पर बचाएं हजारों रुपये

Edited By Parminder Kaur,Updated: 17 May, 2024 01:02 PM



Ampere Electric अपने स्कूटर्स पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमत में 10 हजार रुपये तक की कटौती की है। Ampere ने दो इलेक्ट्रिक स्कूटर Reo Li Plus और Magnus EX के दाम कम किए हैं। Reo Li Plus को अब 69,900 रुपये की...