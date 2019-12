Golden tweet of 2019 जो ट्वीट साल 2019 में सबसे ज्यादा लाइक और रीट्वीट किया गया वो था पीएम मोदी का लोकसभा चुनाव जीतने वाला। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया था वो सबसे ज्यादा लाइक और रीट्वीट किया गया है।

नेशनल डेस्कः साल 2019 खत्म हो रहा है और लोग नए साल के वेलकम की तैयारियों में जुट गए हैं। साल 2019 में जहां देश में कई घटनाएं घटीं वहीं कई ऐसी बातें भी जो यादगार बन गईं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter ने भी 2019 के अंत में end of year डेटा जारी किया है, इसमें कंपनी ने बताया है कि इस साल भारत में Twitter पर टॉप ट्रेंड्स क्या रहे हैं। कंपनी ने इस डेटा में टॉप ट्वीट्स, ट्रेंड्स और ट्विटर हैंडल्स के बारे में बताया है। डेटा के मुताबिक इस साल भारत में टॉप ट्रेंड्स #cwc19 और #chandrayaan2 सबसे ऊपर रहा। वहीं इस साल के टॉप ट्वीट्स की बात करें तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सबसे ऊपर है।

