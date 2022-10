गुजरात आप प्रमुख का एक और विवादित वीडियो आया सामने, अब पीएम मोदी की मां के लिए कहे अपशब्द

नेशनल डेस्कः गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के बयानों पर उपजे विवाद के बीच उनका एक और वीडिया सामने आया है। पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान देने के बाद गुरुवार को कुछ देर के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहे गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी कीमां को लेकर भी विवादित टिप्पणी की है। इटालिया ने इसवीडियो में एक बार फिर पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनकी मां हीराबेन के लिए भी अपशब्द कहे। भाजपा नेता अमित मालवीय ने यह वीडियो शेयर किया है।



अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो

मालवीय ने गोपाल इटालिया का नया वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गुजरात में आप प्रमुख और केजरीवाल के करीबी गोपाल इटालिया एक के बाद एक अपराध करते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। महिलाओं को 'सी' शब्द से संबोधित करने के बाद मंदिर और कथाओं में जाने वालों का अपमान करके अब उन्होंने पीएम की बुजुर्ग मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में गोपाल पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा बोलकर उनकी मां को नौटंकीबाज कहते सुनाई दे रहे हैं।

